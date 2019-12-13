Европейские лидеры отреагировали на итоги выборов в Британии

Европейские лидеры поздравили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на парламентских выборах.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джонсона с «уверенной победой на выборах», передает ее слова официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Она отметила, что с нетерпением ждет «продолжения сотрудничества ради дружбы и партнерства» Германии и Великобритании, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в Брюсселе на полях саммита ЕС, что «ясная и четкая победа Джонсона» позволяет «прогнозировать упорядоченный выход (Великобритании из ЕС) к 31 января, как и планировалось».

«Нас, естественно, ожидают переговоры по торговле до 31 декабря следующего года, и это будет трудный процесс, потому что у нас мало времени. Но мы уже уверены, что подготовительная работа легко приведет его к завершению», – добавил он.

Премьер добавил, что уже поздравил Джонсона с успехом на выборах и договорился с ним о проведении взаимных визитов в Лондон и Рим.

«Теперь у нас упорядоченный Brexit (...) Интересы итальянских граждан и компаний будут защищены, потому что в последние месяцы мы вели с ними постоянную работу, готовясь к выходу Великобритании без сделки», – сказал Конте.

Также глава МИД Израиля Исраэль Кац поздравил в Twitter премьера Великобритании Бориса Джонсона и своего коллегу Доминика Рааба с «исторической победой» на выборах.

Кроме того, Джонсона поздравили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.

«Поздравляю моего друга Бориса Джонсона с исторической победой. Это великий день для народа Великобритании и для дружбы между нами», – говорится в Twitter Нетаньяху.

Ривлин поздравил Джонсона и пожелал ему «больших успехов» на посту премьера.

«Я уверен, что под вашим руководством отношения между двумя странами продолжат укрепляться», – написал он в своем микроблоге.

И.о. премьера Испании Педро Санчес поздравил Джонсона, пообещав «продолжить работать для упорядоченного Brexit, который будет гарантировать права и свободы граждан и даст уверенность экономическим секторам».

«Мы стремимся к наиболее тесным отношениям между ЕС и Великобританией в будущем», – добавил он.

В свою очередь глава каталонского женералитета Ким Торра поздравил в Twitter «друзей из SNP и первого министра Шотландии Николу Стерджен с великолепными результатами, которые демонстрируют демократическую волю к независимости и европейскую приверженность шотландского народа».

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил британского Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах.

В Кремле заявили, что сомневаются в уместности ожиданий на настрой Британии строить добрые отношения с Москвой после победы консерваторов.

Напомним, тори получили абсолютное большинство в британском парламенте. Согласно exit poll, Консервативная партия должна получить 368 мест из 650, Лейбористская партия – 191, на третьем месте – Шотландская национальная партия с 55 мандатами.