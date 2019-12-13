В России в 2020 году могут рекультивировать почти 50 свалок

В список рекультивируемых свалок в 2020 году вошли почти 50 объектов, окончательный перечень появится в январе, сообщил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» Вадим Петров.

«Получается 26 субъектов и 47 объектов на текущий момент – это и несанкционированные свалки, и особо опасные. Надо отметить, что ряд объектов, которые не были включены, сейчас завершают подработку заявок, которые по тем или иным причинам не соответствовали требованиям. До конца года мы в тесной работе с регионами, у которых проблемы были с заявками, будем уже корректировать планы, чтобы включить их также в 2020 год», – сказал он, добавив, что окончательный список свалок, которые будут рекультивировать в 2020 году, появится в январе.

По словам Петрова, по всем 33 объектам, рекультивация которых была запланирована в 2019 году, технологическая готовность близится к 100%. Работы практически завершены уже в трех регионах – Чечне, Смоленской и Волгоградской областях, передает ТАСС.

Как сообщил директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды Игорь Ивачев, в федеральный проект «Чистая страна» на 2020 год уже вошли Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Ингушетия, Татарстан, Владимирская, Волгоградская, Московская, Калужская, Кировская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области.

Нацпроект «Экология» разработан в рамках реализации майского указа президента Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе «Чистая страна». На реализацию нацпроекта в России планируется направить 4,041 млрд рублей.

Тем временем замруководителя Росприроднадзора и председатель комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Амирхан Амирханов рассказал о процессе редакции Красной книги России.

«Пока никаких окончательных решений по поводу обновления Красной книги не принято. Есть ряд спорных позиций, по которым комиссия не приняла однозначное решение. Вопрос будет рассматриваться на дельнейших заседаниях, и после получения окончательных выводов по этому вопросу, как от науки, так и органов власти, будет принято окончательно решение», – сообщил Амирханов.

Он пояснил, что вывешенный общий проект приказа по ней на официальном сайте правовых актов – это стандартная процедура. «Бюро комиссии еще не направило такой перечень в Минприроды. Нерешенными остаются вопросы по ряду животных и птиц. Так, нет решения по косатке», – отметил Амирханов.

По его словам, в целом, вопрос внесения косатки в Красную книгу комиссия считает оправданным, учитывая ситуацию, которая складывалась в течение прошлого и этого года с так называемой китовой тюрьмой. «Предложения Академии наук России по внесению косатки в Красную книгу основаны на самых современных исследованиях, прежде всего на генетических исследованиях косатки. Более того, выводы специалистов Академии наук и МГУ им. Ломоносова касаются плотоядной косатки, которая, по мнению ученых, локализована вдоль побережья, и именно она рассматривалась для внесения в Красную книгу РФ», – сообщил он.

Амирханов отметил, что комиссия также активно обсуждает вопрос включения в Красную книгу гималайского медведя. «Относительно состояния популяции гималайского медведя в Приморском крае, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области, с учетом позиции субъектов РФ, которые против внесения этого вида в Красную книгу, комиссия не приняла однозначное решение», – сообщил он.

В настоящее время 18 видов животных являются «спорными», сообщил в свою очередь главный аналитик ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», кандидат биологических наук, член комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Валерий Орлов.

«Дело в том, что предлагаемые «спорные виды» согласно действующему законодательству относятся к охотничьим или водным биологическим ресурсам, и их использование и сохранение регулируются охотничьим и рыболовным законодательствами. Оценки их состояния, полученные, с одной стороны, академическим научным сообществом и, с другой стороны, органами управления охотничьим и рыболовным хозяйствами и представителями отраслевой науки, существенно различаются», – пояснил он.