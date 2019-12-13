Кремль отреагировал на предложение провести «российские» Олимпийские игры

Кремль не обсуждал вопрос о проведении своих Олимпийских игр с привлечением других государств, этот вопрос следует обсуждать спортивным властям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что не может комментировать заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о проведении Россией собственных Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Матвиенко «неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов, защиты интересов наших спортсменов», и это «является краеугольным камнем нашей позиции».

На вопрос о проведении в России своей Олимпиады с привлечением других государств, Песков ответил, что в Кремле этот вопрос не обсуждался.

«Это вопрос нашим спортивным властям. В Кремле эта тема не обсуждается», – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Матвиенко заявила, что российские адвокаты в ближайшее время подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения исполкома ВАДА об отстранении сборной России от спортивных соревнований на четыре года.

Она также заявила, что Россия может самостоятельно проводить Олимпийские игры.

Напомним, исполнительный комитет ВАДА потребовал лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также отобрать все крупные соревнования, которые уже назначены в России.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит Олимпийской хартии.