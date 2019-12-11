Матвиенко рассказала о подготовке исков для обжалования решения ВАДА

Российские адвокаты в ближайшее время подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения исполкома ВАДА об отстранении сборной России от спортивных соревнований на четыре года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Безусловно, мы не можем согласится с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд. Надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Она также отметила, что спортсмены должны сами принимать решение об участии в Олимпиаде в Токио.

«Я считаю, что спортсменам, молодым нашим ребятам, которые готовятся к мировым спортивным соревнованиям различного уровня, надо продолжать готовиться, гражданам России - болеть за наших спортсменов. Что касается участвовать или не участвовать, это должны решать сами спортсмены», – ответила Матвиенко на вопрос о том, нужно ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх после решения ВАДА.

В понедельник исполнительный комитет ВАДА потребовал лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также отобрать все крупные соревнования, которые уже назначены в России.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

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