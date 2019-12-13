Гольдштейн назвал три первоочередные задачи на посту главы Еврейской области

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...

Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

Герман Садулаев, писатель, публицист
В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы, нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, вообще никаких предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

Сергей Мардан, публицист
Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              Гольдштейн назвал три первоочередные задачи на посту главы Еврейской области

                 13 декабря 2019, 13:54
              Фото: council.gov.ru
              Текст: Михаил Мошкин

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              «О нашей работе будем рассказывать людям простым понятным языком. Нужно изменить настроение населения – ведь ЕАО это не «медвежий угол», а перспективный регион», – сказал газете ВЗГЛЯД врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Собеседник – слушатель третьего потока «школы губернаторов» РАНХиГС, накануне указом президента был назначен руководителем этого дальневосточного региона.

              «Любой руководитель всегда решает три основные проблемы – это время, деньги, персонал. Соответственно, это и есть первоочередные задачи. Во-первых, надо решить вопросы с деньгами: со сбалансированностью бюджета и помощью федерального центра в объеме, который позволил бы нормально развиваться региону», – отметил временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

              Вторая составляющая – время, подчеркнул собеседник. «Можно сказать, запаса времени нет. Все изменения должны быть достаточно динамичными и быстрыми. Достаточно долгое время регион находился в ситуации, которая называется «нас все забыли». Мне кажется, что это не так».

              В-третьих, необходимо более тщательно подойти к формированию региональной команды, отметил Гольдштейн. Речь идет об обучении и переобучении управленческих кадров. Кроме того, важным направлением работы новой администрации станет налаживание обратной связи с населением. «Мир идет вперед, общество трансформируется, мы стоим перед новыми вызовами, поэтому необходима максимальная открытость к народу, максимально активное общение, – подчеркнул врио главы региона.

              «Необходимо выстраивать коммуникацию не по принципу «Мы вам что-то сделали, и вас этим осчастливили», а наоборот, по принципу «Что нужно сегодня людям?». В своей работе будем руководствоваться запросами населения», – отметил Гольдштейн.

              Собеседник также указал на важность развития трансграничного сотрудничества приамурского региона – ЕАО с соседним Китаем. «У нас потрясающее расположение субъекта и отличная транспортная доступность. Регион пересекают две федеральные трассы, всего в нескольких километрах от них находится провинция Хэйлунцзян, где проживает около 36 миллионов населения. Это огромнейший рынок с развитыми технологиями. Здесь можно развивать сотрудничество именно в сферах высоких технологий и потребления сельхозпродукции», – заключил собеседник.

              Накануне президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, который занимал этот пост с 2015 года. Ростислав Гольдштейн, назначенный временно исполняющим обязанности главы, до этого момента был сенатором от ЕАО – представлял в Совете Федерации исполнительную власть автономной области. Выборы губернатора ЕАО состоятся в 2020 году.

              Ростислав Гольдштейн родом из Калининской (ныне Тверской) области, но детство и юность провел на Дальнем Востоке – окончил школу на Сахалине, трудовой путь начал слесарем на Сахалинской ГРЭС. Работал в сфере бизнеса и госуправления в различных регионах, в 2003 году был избран депутатом Госсовета Республики Коми (в дальнейшем – вице-спикер заксобрания республики). В 2007 году избран депутатом Госдумы от «Единой России», работал в комитете по проблемам Севера и Дальнего Востока.

              Сейчас Гольдштейн проходит обучение по программе кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС. Эту программу, напомним, называют «школой губернаторов». Среди слушателей третьего потока этой программы, к которому относится и Гольдштейн – действующие главы регионов: губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Забайкальского края Александр Осипов, оренбургский губернатор Денис Паслер.

              «В течение четырех лет Ростислав Гольдштейн представлял на федеральном уровне интересы Еврейской автономной области. Хорошо знаком с региональными особенностями субъекта. Опыт работы в комитете Совета Федерации по таким жизненно важным для любого региона сферам, как бюджет и финансы, будет хорошим подспорьем в развитии ЕАО», – отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Уверен, приобретенные компетенции и знания пригодятся для эффективного руководства регионом, повышения его инвестиционной привлекательности и социально-экономического благополучия», – подчеркнул Комиссаров.


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