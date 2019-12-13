Гольдштейн назвал три первоочередные задачи на посту главы Еврейской области

«О нашей работе будем рассказывать людям простым понятным языком. Нужно изменить настроение населения – ведь ЕАО это не «медвежий угол», а перспективный регион», – сказал газете ВЗГЛЯД врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Собеседник – слушатель третьего потока «школы губернаторов» РАНХиГС, накануне указом президента был назначен руководителем этого дальневосточного региона.

«Любой руководитель всегда решает три основные проблемы – это время, деньги, персонал. Соответственно, это и есть первоочередные задачи. Во-первых, надо решить вопросы с деньгами: со сбалансированностью бюджета и помощью федерального центра в объеме, который позволил бы нормально развиваться региону», – отметил временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Вторая составляющая – время, подчеркнул собеседник. «Можно сказать, запаса времени нет. Все изменения должны быть достаточно динамичными и быстрыми. Достаточно долгое время регион находился в ситуации, которая называется «нас все забыли». Мне кажется, что это не так».

В-третьих, необходимо более тщательно подойти к формированию региональной команды, отметил Гольдштейн. Речь идет об обучении и переобучении управленческих кадров. Кроме того, важным направлением работы новой администрации станет налаживание обратной связи с населением. «Мир идет вперед, общество трансформируется, мы стоим перед новыми вызовами, поэтому необходима максимальная открытость к народу, максимально активное общение, – подчеркнул врио главы региона.

«Необходимо выстраивать коммуникацию не по принципу «Мы вам что-то сделали, и вас этим осчастливили», а наоборот, по принципу «Что нужно сегодня людям?». В своей работе будем руководствоваться запросами населения», – отметил Гольдштейн.

Собеседник также указал на важность развития трансграничного сотрудничества приамурского региона – ЕАО с соседним Китаем. «У нас потрясающее расположение субъекта и отличная транспортная доступность. Регион пересекают две федеральные трассы, всего в нескольких километрах от них находится провинция Хэйлунцзян, где проживает около 36 миллионов населения. Это огромнейший рынок с развитыми технологиями. Здесь можно развивать сотрудничество именно в сферах высоких технологий и потребления сельхозпродукции», – заключил собеседник.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, который занимал этот пост с 2015 года. Ростислав Гольдштейн, назначенный временно исполняющим обязанности главы, до этого момента был сенатором от ЕАО – представлял в Совете Федерации исполнительную власть автономной области. Выборы губернатора ЕАО состоятся в 2020 году.

Ростислав Гольдштейн родом из Калининской (ныне Тверской) области, но детство и юность провел на Дальнем Востоке – окончил школу на Сахалине, трудовой путь начал слесарем на Сахалинской ГРЭС. Работал в сфере бизнеса и госуправления в различных регионах, в 2003 году был избран депутатом Госсовета Республики Коми (в дальнейшем – вице-спикер заксобрания республики). В 2007 году избран депутатом Госдумы от «Единой России», работал в комитете по проблемам Севера и Дальнего Востока.

Сейчас Гольдштейн проходит обучение по программе кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС. Эту программу, напомним, называют «школой губернаторов». Среди слушателей третьего потока этой программы, к которому относится и Гольдштейн – действующие главы регионов: губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Забайкальского края Александр Осипов, оренбургский губернатор Денис Паслер.

«В течение четырех лет Ростислав Гольдштейн представлял на федеральном уровне интересы Еврейской автономной области. Хорошо знаком с региональными особенностями субъекта. Опыт работы в комитете Совета Федерации по таким жизненно важным для любого региона сферам, как бюджет и финансы, будет хорошим подспорьем в развитии ЕАО», – отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Уверен, приобретенные компетенции и знания пригодятся для эффективного руководства регионом, повышения его инвестиционной привлекательности и социально-экономического благополучия», – подчеркнул Комиссаров.