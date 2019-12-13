Берлин резко отреагировал на слова Путина о запросах на экстрадицию Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас в резком тоне прокомментировал слова президента России Владимира Путина об игнорировании Берлином просьб Москвы экстрадировать бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине.

По словам Мааса, утверждения президента России о том, что неоднократные запросы Москвы на выдачу Хангошвили не нашли «взаимопонимания» у немецких коллег, «звучат нелепо» и похожи на попытку оправдания преступления, передает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал ZDF.

Официальный Берлин ранее не подтвердил слова Путина об обращении России к Германии с подобным запросом.

В четверг Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Берлин назвал «неоправданной» высылку немецких дипломатов из России в ответ на аналогичные действия Германии.

Напомним, 4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

10 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что причастность Хангошвили к кровавым терактам установлена и президенту Владимиру Путину об этом докладывали. Кроме того, Кремль заявил о готовности сотрудничать с прокуратурой Германии по делу об убийстве в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.