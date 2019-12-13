Открытое горение на «Адмирале Кузнецове» ликвидировано

Открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано спасателями на площади 500 кв. метров.

«Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Напомним, пожар на авианосце начался в Мурманске в четверг утром. Причиной названа искра, попавшая в трюм с остатками мазута во время сварки. Причем источник назвал наиболее вероятной причиной пожара на «Адмирале Кузнецове» разгильдяйство.

Один человек погиб, 12 пострадали, судьба еще двоих неизвестна. Накануне сообщалось, как пожарные борются за живучесть единственного российского авианосца.