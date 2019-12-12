Аваков допустил возможность работы украинских радикалов-убийц Шеремета в интересах России

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета мог быть российский след, так как погибший писал книгу вместе с российским политиком Борисом Немцовым. При этом организаторы еще не найдены, подчеркнули в генпрокуратуре Украины.

Аваков заявил, что Шеремет «писал книгу вместе с Немцовым», поэтому в деле мог быть российский след, сообщает «Страна».

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подчеркнул, что организаторы еще не найдены, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этот вопрос теперь предстоит ответить украинским следователям.

Портал отмечает, что со слов полиции выходило, что дестабилизировать ситуацию в стране решили фактически сами участники силовой операции ВСУ в Донбассе. Журналисты поинтересовались на пресс-конференции, почему для этого убили именно Шеремета, который является не самым известным человеком в стране, на что представитель Нацполиции ответил: «Нет, он был известный человек».

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Исполнителями названы украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко.

Основной версией мотива убийства названа «дестабилизация ситуации на Украине».

Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева. Его автомобиль подорвали.

На Украине уже высказывались версии о якобы причастности России к убийству Шеремета.