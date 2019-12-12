«Искандер» поразил учебную цель под Астраханью

Расчеты комплекса «Искандер» провели учебно-боевой пуск ракеты под Астраханью, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Баллистическая ракета поразила цель на удалении около 60 километров, добавили в ЗВО, передает РИА «Новости».

В понедельник Расчеты комплекса «Искандер» подняли по тревоге для тактико-специальных учений, в учениях планировалось задействовать 1,2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

В ноябре ракетные части Сухопутных войск завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».