Будущие инженеры представят в Москве цифровые перспективы развития Дальнего Востока

Взгляд
12 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
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Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
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Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
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Украина обречена на вечную войну

Андрей Манчук, политолог
Встреча в «нормандском формате» завершилась тем, чем только и могла завершиться – ничем. По той простой причине, что никому на Украине невыгодно останавливать войну в Донбассе. Подробности...
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              Будущие инженеры представят в Москве цифровые перспективы развития Дальнего Востока

              12 декабря 2019, 13:42

              Текст: Мария Бобылева

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              В Москве стартовал финал осеннего кубка Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – соревнований, входящих в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

              Осенний кубок «CASE-IN» – это новая волна международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Соревнования продлятся два дня – 12-13 декабря. Участие в них примут 24 студенческие команды из восьми федеральных округов. Они представят экспертам предложения по цифровизации территорий опережающего развития (ТОР), расположенных на Дальнем Востоке.

              Заместитель министра энергетики Антон Инюцын, приветствуя участников, отметил, что к соревнованиям Осеннего кубка «CASE-IN» были приглашены 200 вузов, и только 22 команды сумели пройти в финал.

              «Благодаря чемпионату «CASE-IN» мы поддерживаем связь между молодежью, вузами, компаниями и министерством. Школьники могут получить дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении уже в 18 вузов, студенты знакомятся с компаниями еще на этапе обучения, а молодые специалисты добиваются профессионального роста, развивая новые направления своей деятельности. Мы считаем, что «CASE-IN» – действующий социальный лифт наряду с такими федеральными конкурсами как «Лидеры России». В следующем году мы дадим участникам чемпионата новую возможность заявить о себе: проведем форум «Молодые лидеры ТЭК» специально для победителей федеральных отраслевых молодежных мероприятий», – заявил Инюцын, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              Руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин подчеркнул, что платформа объединяет уже 23 проекта. «Главный показатель эффективности проекта – то, что происходит с участниками после его завершения, и чемпионат «CASE-IN» доказал свою эффективность. Он позволяет школьникам поступить в университет, студентам – в магистратуру и аспирантуру, а молодым специалистам дает возможность пройти практики, стажировки или получить работу в реальном бизнесе. Осенний кубок «CASE-IN» стал продолжением основного сезона чемпионата и позволил увеличить количество участников в каждом регионе России: над идеями цифровой трансформации в Осеннем кубке работали свыше 2000 молодых людей», – отметил Горубин.

              Замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов отметил, что участники занимаются большим делом: «Это тот значимый вклад в качественную молодежную политику нашей страны, которую мы стремимся претворять в жизнь. Вы конкурентоспособны, у вас есть приоритет по сравнению с теми, кто не решает реальные задачи, не подготовлен к реальной работе. Вы уже повысили свои профессиональные компетенции, но «CASE-IN» предполагает работу в командах, интеллектуальные конкурсы, а это уже работа над вашими надпрофессиональными компетенциями. Со стороны Росмолодежи мы готовы поддерживать ваши инициативы».

              К соревнованиям были приглашены студенты 207 вузов России, ведущих подготовку по инженерным специальностям в восьми федеральных округах России. Каждый федеральный округ в финале представляют команды – победительницы отборочных этапов.

              Осенний кубок посвящен единой теме сезона 2019 года «Цифровая трансформация». В ходе соревнований студенты работали над решением кейса «Цифровые перспективы развития Дальнего Востока».

              «Финалисты Осеннего кубка «CASE-IN» разработали цифровые решения для перспективных энергетических проектов на территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, а также обосновали безопасность производственных процессов и экономическую эффективность своих идей. Знания и компетенции будущих инженеров уже прошли проверку экспертов в регионах. Уверен, лучшие решения, представленные в финале Осеннего кубка, также привлекут внимание специалистов», – заявил основатель и сопредседатель Оргкомитета Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

              Решения студентов оценит экспертная комиссия, в которую войдут представители компаний – партнеров чемпионата. Кульминацией финала Осеннего кубка станет торжественное награждение чемпионов и призеров, в котором примут участие члены Зала славы «CASE-IN» и победители чемпионата предыдущих лет. Чемпионы получат кубок «CASE-IN» и звание лучших молодежных инженерных команд Осеннего кубка чемпионата сезона «Цифровая трансформация».

              Также призеров и чемпионов ждут ценные призы, памятные подарки и участие в форуме «Россия – страна возможностей» в 2020 году. Заслуженной наградой станут льготные условия приема в магистратуру и аспирантуру в вузы – партнеры чемпионата.

              В рамках финала также прошло межведомственное совещание по вопросу реализации Плана федеральных молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2020 год. Оно состоялось под председательством заместителя министра энергетики Антона Инюцына. В совещании приняли участие представители Минобрнауки, Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей», представители компаний ТЭК и МСК, отвечающие за кадровую политику, развитие персонала, организационное развитие, а также специалисты пресс-служб компаний.

              В ходе церемонии открытия была объявлена единая тема нового сезона международного инженерного чемпионата «CASE-IN –2020» – «Технологическая модернизация». Завершилось открытие Осеннего кубка торжественной церемонией передачи эстафеты открытия чемпионата: новый сезон чемпионата «CSSE-IN» стартует в Липецком государственном техническом университете.

              Организаторами Осеннего кубка чемпионата выступают Фонд «Надежная смена»Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Особую поддержку Осеннему кубку Чемпионата «CASE-IN» как предварительному этапу основного сезона чемпионата «CASE-IN – 2020» оказывает АНО «Россия – страна возможностей».


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