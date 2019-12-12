МТС провела междугородний голографический телемост на сети 5G

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС провел прямую двустороннюю видеотрансляцию в пилотных сетях пятого поколения с использованием голограммы – проецируемого лазером объемного изображения – между Москвой и Кронштадтом.

На выставке «Неделя Российского Интернета – RIW 2019» (Russian Internet Week) участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G, сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности», – сказал президент МТС Алексей Корня.

Он отметил, что «4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы».

Также стало известно, что МТС совместно с популярными блогерами социальной сети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимут несколько видео с собственными голограммами и предложат подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.

Ранее был утвержден приоритетный диапазон частот для 5G в России.