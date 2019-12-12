Таскавшую за волосы волейболисток тренера уволили в Удмуртии

Власти Удмуртии уволили тренера спортшколы Глазова после появления видео в Сети, где она агрессивно дергает за волосы юных спортсменок и раздает подзатыльники на матче по волейболу, заявил министр спорта республики Александр Варшавский.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, как тренер таскает волейболисток за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.

По словам Варшавского, инцидент произошел в 2017 году во время матча с воспитанницами детско-юношеской спортивной школы удмуртского города Глазов.

«Считаю такое поведение тренера-преподавателя по волейболу вопиющим и недопустимым. Это противоречит преподавательской, тренерской и спортивной этике», – передает РИА «Новости» слова Варшавского.

Он отметил также, что в жизни и в спорте дети неприкосновенны, такие методы не должны применяться.

«Меня удивляет тот факт, что на видео соревнования 2017 года, а родители сигнализируют только сейчас. Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, чтобы избежать подобных случаев», – сказал министр.

По его словам, тренер уволена.

«С сегодняшнего дня тренер Хлебникова В.А. отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, ход которой на контроле министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики», – сказал Варшавский.

Напомним, в среду СМИ сообщали, что тренер в Удмуртии таскала школьниц за волосы.