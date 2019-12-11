Ижевский тренер таскала школьниц за волосы

В спортивной школе Ижевска тренер таскала за волосы учениц, инцидент попал на видео, которое опубликовали в соцсетях, пишут СМИ.

В ролике тренер применила силу к 14-летним баскетболисткам и несколько раз схватила их за волосы, передает «Говорит Москва».

В учебном заведении изданию пояснили, что начали проверку по инциденту.

В спортивной школе также проводятся занятия по волейболу, хоккею с шайбой, гандболу и лапте.

В начале года в красноярской школе учительница английского языка во время урока избила двух восьмиклассниц. Одну из двух школьниц учительница ударила по лицу, Вторую девочку педагог схватила за волосы и ударила об парту после того, как она попыталась заступиться за подругу. У ученицы диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины.