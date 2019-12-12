Москвичей ожидает облачность с прояснениями, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше одного градуса тепла. По области столбики термометров покажут четыре градуса мороза, передает ТАСС.

В ночные часы в Московском регионе температура не изменится: в Москве от минус одного до одного градуса тепла, в Подмосковье от минус четырех до одного градуса выше нуля.

Юго-восточный ветер не превысит днем 8 м/с, ночью – 10 м/с. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.