Путину предложат ознакомиться с речью студента ВШЭ Жукова

Президент Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, но у него будет такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник на встрече Путина с членами СПЧ Николай Сванидзе попросил президента ознакомиться с речью Жукова, которого Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно, а также лишил права два года администрировать сайты.

«Нет, пока это сделано не было. Безусловно, мы ознакомим главу государства, предложим главе государства ознакомиться», – сказал Песков, отвечая на вопрос, предоставили ли уже Путину речь Жукова и ознакомился ли он с ней, передает РИА «Новости».

Напомним, студент ВШЭ Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

6 декабря Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

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