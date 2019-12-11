В Тихом океане может появиться новое государство

Комиссия по проведению референдума на тихоокеанском острове Бугенвиль завершила подсчет голосов: 97% избирателей острова проголосовали за независимость от Папуа – Новой Гвинеи.

Газета The New Zealand Herald сообщает, что под данным комиссии, озвученным в ходе пресс-конференции в административном центре острова, городе Бука, 176 тыс. 928 человек проголосовали за независимость, 3 тыс. 43 избирателя отдали голоса за широкую автономию острова в составе Папуа – Новой Гвинеи, передает ТАСС.

Всего комиссией было зарегистрировано 181 тыс. 67 бюллетеней.

Референдум о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи проводился в течение двух недель, с 23 ноября по 7 декабря. В бюллетене для голосования содержался только один вопрос, касающийся дальнейшего статуса острова. Голосующим на выбор было предложено два варианта ответа: «большая автономия» в составе Папуа – Новой Гвинеи либо «независимость».

Для участия в референдуме зарегистрировались 206,7 тыс. человек, явка составила 85%. Во время голосования на 823 участках, открытых на самом острове, в Австралии и на Соломоновых Островах, присутствовали 40 сотрудников ООН, а также порядка 100 международных наблюдателей.

При этом положительное решение референдума не является обязательным условием независимости острова. Решение должно быть также ратифицировано парламентом Папуа - Новой Гвинеи.

Договоренность о проведении референдума о независимости в период между 2015 и 2020 годами была достигнута в 2001 году и закреплена в конституции Бугенвиля (утверждена парламентом Папуа – Новой Гвинеи в декабре 2005 года).

Большая часть местного населения проживает в небольших отдаленных друг от друга деревнях и около половины неграмотно, потому организация голосования была сопряжена с большими трудностями. Для его проведения еще в 2017 году была создана специальная комиссия.

Первоначально референдум был запланирован на 15 июня 2019 года, но дважды переносился из-за проблем с финансированием, а также из-за сложностей, возникших при формировании полных списков избирателей.

Между тем в начале октября в Эдинбурге состоялось шествие в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие свыше 100 тыс. человек. После премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит референдум о независимости Шотландии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Великобритания рискует лишиться данного региона.