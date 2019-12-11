Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом

Роскачество рекомендует быть бдительными при покупке и продаже товаров через онлайн-сервисы объявлений, так как в преддверии Нового года активизируются мошенники.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, слова которой приводятся в сообщении Роскачества, рассказала, что «процентная доля тех же фишинговых атак, в частности, на финансовый сектор, ко всем остальным атакам в четвертом квартале примерно на 12% выше, чем такой же показатель в другое время года», передает ТАСС.

Что касается виртуальных досок объявлений, то наибольшим рискам подвержены пользователи крупных сервисов, так как мошенники «делают ставку» на массовость.

Она отметила, что злоумышленники могут делать фишинговые копии популярных сайтов и через них пытаться получить у пользователей платежные данные, а также могут размещать объявления на реальных сайтах.

Эксперты предупреждают: вне зависимости от того, являетесь ли вы продавцом или покупателем на сервисе онлайн-объявлений, не следует переходить по подозрительным ссылкам, которые присылает ваш собеседник, и вводить там личные и платежные данные.

Если пользователь все же собирается перейти по ссылке, то ему следует убедиться, что она ведет на реальный сайт, а не на его клон. Отличить реальный сайт от подделки можно по написанию адреса интернет-страницы: фейковые содержат в названии лишние символы, например, avitooo вместо avito.

Также при покупке товаров через агрегаторы объявлений необходимо внимательно изучить профиль продавца, его рейтинг, отзывы предыдущих покупателей. Если страница зарегистрирована недавно или это первый товар продавца – стоит проявить дополнительную бдительность.

Эксперты рекомендуют не соглашаться на предоплату, а при осуществлении дорогостоящих сделок призывают договариваться с теми, кто готов встретиться лично. При личной встрече следует внимательно изучить товар, и если продавец нервничает, торопится и мешает это сделать, покупку лучше не совершать.

При продаже товара через Сеть не стоит сообщать покупателю избыточные данные своей банковской карты, а также свои коды из СМС. Категорически запрещено привязывать чужие номера к своим картам.

Кроме того, нельзя передавать товар покупателям или присланным ими курьерам, если безналичная оплата еще не прошла. Факт совершения транзакции необходимо проверять лично со своего устройства.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как покупателей обманывают в «Черную пятницу».