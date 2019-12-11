Юристы отказались защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Ни один адвокат не захотел стать защитником Украины на слушаниях в рамках международного общественного трибунала по провокации Киева в Керченском проливе, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», – сказал Молохов РИА «Новости».

По его словам, в числе отказавшихся от участия в проекте «даже за деньги» оказался адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

«Это может свидетельствовать только об одном: оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно», – выразил мнение Молохов.

Он добавил, что организаторы все еще надеются найти адвоката, так как трибунал должен пройти в запланированные сроки.

Ранее Молохов сообщил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе.

В ноябре МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины. При этом в МИД подчеркнули, что Россия вернула корабли Киеву, как только Украина согласилась с предложенной Москвой процедурой возврата. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении этого события.

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