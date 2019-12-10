Депутат от «Слуги народа» внес в Раду проект отмены закона о госязыке

В Верховную раду внесен законопроект, который должен отменить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, подвергнутый критике со стороны Венецианской комиссии, сообщил депутат, член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что закон о госязыке не имеет «ничего общего с защитой и развитием украинского языка», направлен лишь на дискриминацию носителей остальных языков, в первую очередь на русскоязычное население страны.

«Закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти», – добавил он.

Депутат отметил, что после отмены закона можно будет написать новый проект документа о языке, а затем начать широкую дискуссию по нему с учетом мнений жителей востока и запада Украины, представителей различных профессий и политических взглядов.

В пятницу Совет Европы рекомендовал Украине отложить вступление в силу закона об исключительности украинского языка, который был принят Радой в апреле этого года при президенте Петре Порошенко. Новый президент Украины Владимир Зеленский подверг этот закон критике.

Против этого закона выступает не только Россия, но и Венгрия, которая требует вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке.

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