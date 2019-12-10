ФБР нашла 30 кг марихуаны в самолете умершего рэпера Juice WRLD

Представители ФБР обнаружили 70 фунтов (31,7 кг) марихуаны на борту частного самолета американского рэпера Juice WRLD (настоящее имя – Джаред Хиггинс), скончавшегося в воскресенье на 22-м году жизни.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, марихуана находилась в герметичных пакетах, уложенных в чемоданы. Также на борту самолета, на котором музыкант прибыл в Чикаго, была найдена бутылка сиропа от кашля, содержащего кодеин, передает РИА «Новости».

Как сообщили источники в правоохранительных органах, во время полета пилот сообщил властям, что у двух человек из окружения рэпера есть оружие. После посадки власти провели обыск самолета и задержали этих людей, но затем отпустили.

По портала, незадолго до прибытия в Чикаго Juice WRLD мог принять несколько таблеток обезболивающего Percocet, чтобы спрятать их от властей. Источники издания отмечают, что у Juice WRLD могла случиться передозировка.

Напомним, в мае рэпер Juice WRLD стал лучшим новым артистом по версии Billboard.