Назван лучший артист года по версии Billboard

Канадский рэпер и продюсер Drake стал обладателем американской музыкальной премии Billboard Music Awards в главной категории «Лучший артист» по итогам года.

Американский журнал Billboard опубликовал полный список музыкантов на сайте.

Drake получил восемь наград, включая премии в номинациях «Лучший рэп-исполнитель», «Лучший певец», «Лучший рэп-исполнитель среди мужчин», «Лучшая песня на радио», «Лучший артист Billboard 200», «Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100», «Самый продаваемый музыкант» и «Лучший артист Streaming Songs».

Лучшей исполнительницей по итогам года назвали Ариану Гранде, лучшим новым артистом стал рэпер Juice WRLD.

Награду в номинации «Лучший рок-исполнитель», как и в прошлом году, получила группа Imagine Dragons.

В прошлом году звание «Лучшего артиста» досталось британскому автору-исполнителю Эду Ширану. Billboard Music Awards входит в тройку крупнейших музыкальных премий в США наряду с Grammy и American Music Awards.