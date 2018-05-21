На премии Billboard назвали лучшего артиста года

Британский автор-исполнитель Эд Ширан стал обладателем американской музыкальной премии Billboard Music Awards в главной категории «Лучший артист» по итогам прошлого года.

25-я церемония вручения наград прошла в Лас-Вегасе и транслировалась в прямом эфире телеканала NBC.

Ширан, который не смог лично присутствовать на мероприятии, был номинирован в этом году на 15 наград. Из них он получил шесть, включая премии в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшая песня на радио» (Shape of You) и «Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100», передает ТАСС.

Также в 15 категориях были представлены американский рэпер Кендрик Ламар и его соотечественник Бруно Марс. Ламар стал обладателем наград, в частности, в номинациях «Лучший рэп-исполнитель» и «Лучший альбом чарта Billboard 200». Марс был отмечен как лучший исполнитель в стиле ритм-н-блюз и также получил статуэтки за лучший альбом в этом жанре и лучшую песню.Лучшей исполнительницей по итогам года назвали американскую поп-звезду Тейлор Свифт.

Награду в номинации «Лучший рок-исполнитель» получила группа Imagine Dragons («Имэджн дрэгонс»). Награду за лучшую песню чарта Billboard Hot 100 получила композиция Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки, записанная при участии Джастина Бибера.