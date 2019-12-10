Маск сбил ограждение на Cybertruck

Гендиректор Tesla Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck после посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.

По данным издания TMZ, Маск посетил ресторан вместе с актером Эдом Нортоном, а когда уезжал оттуда, то на своем Cybertruck сбил ограждение, передает РИА «Новости».

Ранее Маск показал успешные испытания стекла Cybertruck.

Напомним, в ноябре Маск представил пикап Cybertruck грузоподъемностью 1,5 тонны и стоимостью от 40 тыс. долларов. По его словам, заказано уже 146 тыс. электропикапов Сybertruck.