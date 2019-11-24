Маск показал успешные испытания стекла Cybertruck после конфуза на презентации

Гендиректор Tesla Илон Маск в своем Twitter опубликовал успешные испытания бронированного стекла машины Cybertruck, которые были проведены прямо перед началом презентации. На ней окно в результате аналогичных испытаний треснуло.

«Франц бросает стальной шарик в окно Cybertruck прямо перед стартом. Думаю, есть некоторые улучшения, которые нужно сделать перед началом производства, ха-ха», – написал Маск в своем Twitter.

В ходе презентации машины стальной шарик разбил стекло автомобиля.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Маск представил пикап Cybertruck грузоподъемностью 1,5 тонны и стоимостью от 40 тыс. долларов 22 ноября. По его словам, заказано уже 146 тыс. электропикапов Сybertruck.