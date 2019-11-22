Tesla представила пикап Cybertruck

Основатель компании Tesla Илон Маск представил пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от 40 тыс. долларов.

«Он не похож ни на один другой», – заявил Маск, представляя угловатую машину с футуристическим дизайном, передает РИА «Новости».

По его словам, по функциональным особенностям новый пикап будет похож на популярную бензиновую модель Ford F-150 и одновременно будет напоминать «бронированную машину пехоты из будущего». Макс отметил, что дизайн машины сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Pictures of the Tesla Cybertruck via the Tesla website. pic.twitter.com/dhTYZs03Yz — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 22 ноября 2019 г.

По словам Маска, новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый – для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Ударопрочное стекло машины разбили во время демонстрации прямо на сцене, однако же Маск заметил, что стальной шарик, с помощью которого это было сделано, отлетел в сторону и в салон не попал.

Грузоподъемность Cybertrack составляет 3,5 тыс. фунтов (более 1,5 тонны), он может буксировать прицеп весом до 14 тыс. фунтов (6,4 тонны). В различных комплектациях встроенного аккумулятора хватит на 400, 500 и 800 километров. Зарядка может осуществляться от электросети с напряжением 110/220 вольт. В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод.

Самая дешевая модель Cybertrack будет стоить 39 тыс. 990 долларов, модель с 300-мильным ходом за 49тыс. 990 долларов и, наконец, «топовая» комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами будет начинаться от 69 тыс. 990 долларов. По словам Маска, тот факт, что грузовик будет пользоваться электричеством, более дешевым, чем газ, позволит снизить стоимость эксплуатации со средних 780 долларов в месяц для традиционных бензиновых моделей до примерно 570 долларов в месяц.

Сроки поступления пикапа в продажу Маск не назвал.

Для того, чтобы преуспеть на рынке пикапов, Маску потребуется выиграть конкурентную борьбу у таких гигантов, как Ford и General Motors. Для сравнения, грузовик F-150 уже более 35 лет остается наиболее продаваемым пассажирским автомобилем в США – более 1 млн машин в год. Ford также намерен представить электрический пикап в ближайшие годы.