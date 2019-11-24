Маск заявил о почти 150 тыс. заказов на Сybertruck

Заказано уже 146 тыс. электропикапов Сybertruck, сообщил глава Tesla Илон Маск.

Как сообщил Маск в Twitter, большинство (42%) заказчиков хотят машину с двумя двигателями. Версия с тройным двигателем заинтересовала почти столько же покупателей – 41%. Оставшиеся 17% предпочли комплектацию с одним двигателем, передает ТАСС.