Умер известный российский дирижер

На 77-м году жизни в Санкт-Петербурге умер дирижер Марис Янсонс, сообщил знаменитый пианист Денис Мацуев.

«Ушел один из самых гениальных и добрых людей на свете. Марис Янсонс. Ушла эпоха, ушла легенда. Мы должны были с ним через час сегодня выходить на сцену Мюзикферайна и играть с Венским филармоническим оркестром», – написал Мацуев на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что принял решение с оркестром открыть концерт не Чайковским, как планировалось, а любимым произведением дирижера – этюдом-картиной Рахманинова ля-минор «Море и чайки».

Янсонс родился в 1943 году в Риге. В 1956 году переехал в Ленинград, где закончил с отличием консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии, в филармонии Осло, был главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра и руководителем Питтсбургского симфонического оркестра.

Народный артист РСФСР.