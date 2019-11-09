Зеленский объявил украинцев создателями первого спутника и вертолета

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме выступил с утверждением, что украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

В ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме Зеленский заявил, что гости мероприятия приехали в «действительно феноменальную страну», которая является «одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля».

«Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp», – заявил Зеленский в видеоролике, который опубликован на странице Офиса президента Украины в Facebook.

По словам Зеленского, самым большим капиталом Украины, ее «конкурентным преимуществом», являются ее жители. При этом он заявил, что страна является «алмазом», требующим «огранки» из реформ и инвестиций для превращения в «настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире».

Напомним, во вторник Зеленского уличили в непрофессионализме.

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