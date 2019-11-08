Мальчик на Урале спас провалившуюся под лед девочку

В городе Дегтярске Свердловской области 14-летний мальчик спас провалившуюся под лед 11-летнюю девочку, инцидент произошел 3 ноября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Мальчик и его друг гуляли около пруда, когда услышали крик о помощи. В 15-метрах от берега по грудь в воде находилась девочка, а рядом с ней на льду – ее подруга. Отмечается, что глубина водоема составляет три метра.

Пока друг мальчика отправился за помощью к взрослым, тот рискуя жизнью, бросился на помощь к девочке. Ее подруга смогла самостоятельно добраться до берега на четвереньках.

«Добравшись до девочки, Дима подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лёд не выдержал нагрузки и мальчик тоже оказался в воде. Но юный герой не растерялся. Находясь в воде, Дима, ухватившись за кромку льда, создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лёд и отправилась на берег. После чего сам Дима, расставив локти, пытался выбраться из воды, но лёд проламывался вновь и вновь. Выбраться из воды мальчику удалось только с третьей попытки, после чего он осторожно дополз до берега», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что мальчики никому не сообщили о случившемся. В школу с просьбой поощрить мальчиков обратились родители спасенной девочки. В ведомстве заявили, что юный герой будет представлен к награде МЧС России.

Ранее в Ленинградской области 10-летний мальчик спас одноклассницу, которая провалилась под лед.