Мать полковника Черкалина объяснила происхождение найденных у нее 50 млн долларов

Мать полковника ФСБ Кирилла Черкалина, давая показания по иску прокуратуры об обращении его имущества в доход государства, заявила, что сын принес в дом к родителям 50 млн долларов, 1 млн евро и 15 млн рублей на хранение, объяснив это «служебной необходимостью».

«Сын пришел, принес деньги и сообщил, что это служебная необходимость. Больше я ничего не спрашивала», – передает ТАССзаявление матери Черкалина на заседании Головинского суда Москвы.

Прокурор сообщил суду, что при обыске в квартире родителей полковника изъяли 50 млн долларов, 1 млн евро и 15 млн рублей.

Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов (на момент преступления – 52 млн рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Эту историю СМИ нарекли «делом трех полковников».

Напомним, в августе Генеральная прокуратура Россия направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей. 1 ноября Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД