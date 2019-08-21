Генпрокуратура попросила изъять имущество семьи полковника ФСБ Черкалина

Генеральная прокуратура Россия направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей, сообщили в пресс- службе надзорного ведомства.

«Подано исковое заявление об обращении в доход государства 5 квартир, 2 загородных домов, 6 земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. метров, 14 нежилых помещений, 2 автомобилей, 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что главное военное следственное управление СК проводит расследование уголовного дела о мошенничестве, в качестве одного из обвиняемых в нем значится полковник ФСБ Михаил Горбатов, ранее руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента.

Горбатов предложил следствию компромат на других сотрудников ФСБ в обмен на смягчение приговора. Показания Горбатова помогли следствию обнаружить организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

Среди подозреваемых в этом деле оказались бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого при обыске нашли деньги и ценности на 11 млрд рублей. Их всех обвиняют в мошенническом хищении у московского девелопера акций на 450 млн рублей, а Черкалина еще и во взяточничестве.

Напомним, в конце июля Военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего начальника департамента администрации президента России, полковника ФСБ Михаила Горбатова и отправил его в колонию на четыре с половиной года.

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