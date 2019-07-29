Полковник ФСБ получил 4,5 года колонии за мошенничество

Военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего начальника департамента администрации президента России, полковника ФСБ Михаила Горбатова и отправил его в колонию на четыре с половиной года.

Весной 2018 года Горбатов возглавил контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. До того он служил в ФСБ и был старшим оперуполномоченным 11-го управления «К», которое расследует преступления в банковской сфере. Вменяемое ему мошенничество было совершено в январе 2017 года.

Как пишет газета «Коммерсант», 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел дело Горбатова в особом порядке, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить аналогичное преступление. Бывшего начальника департамента администрации президента России приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. рублей.

По словам источников издания, Горбатов предложил следствию компромат на других сотрудников ФСБ в обмен на смягчение приговора. Показания Горбатова помогли следствию обнаружить организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ. Среди подозреваемых в этом деле оказались бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого при обыске нашли деньги и ценности на 11 млрд рублей. Их всех обвиняют в мошенническом хищении у московского девелопера акций на 450 млн рублей, а Черкалина еще и во взяточничестве.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что главное военное следственное управление СК проводит расследование уголовного дела о мошенничестве, в качестве одного из обвиняемых в нем значится полковник ФСБ Михаил Горбатов, ранее руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента.

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