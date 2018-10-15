Полковника ФСБ заподозрили в мошенничестве с ломбардами

Главное военное следственное управление СК проводит расследование уголовного дела о мошенничестве, в качестве одного из обвиняемых в нем значится полковник ФСБ Михаил Горбатов, ранее руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента, пишут СМИ.

В феврале 2017 года в московских офисах коммерческого директора «элитных часовых ломбардов» прошли обыски с изъятием кассы и залогового имущества, передает «Коммерсант». Название сети ломбардов, равно как и имя директора не раскрываются.

Бизнесмен обратился к коммерсанту Арно Ходжояну с просьбой «помочь разобраться в ситуации».

Ходжоян познакомил потерпевшего с другим бизнесменом Владимиром Коробковым и представил его как «высокопоставленного сотрудника ФСБ».

Ходжоян и Коробков убедили директора передать вознаграждение в 100 тыс. долларов. Затем они рассказали директору о том, что ему стоит переживать уже не за имущество, а за собственную свободу.

Предприниматель обратился к настоящему полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, тогда работавшему в администрации президента.

По версии следствия, Горбатов по просьбе своего приятеля Коробкова сумел «организовать направление в коммерческую организацию запроса с требованием представить копии регистрационных документов и иных сведений о ее хозяйственной деятельности».

После этого у директора затребовали еще 300 тыс. долларов. Тот предоставил вымогателям несколько экземпляров дорогостоящих часов, после чего поехал писать заявление в Главное военное следственное управление СК.

Оперативники задержали Ходжояна, Коробкова и Горбатова. Всех троих по ходатайствам следствия отправили в СИЗО. Горбатова уволили из администрации президента сразу после ареста.

В 2015 году экс-полковника ФСБ осудили за убийство авиаконструктора.