Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну часть активов из иска на 6 млрд рублей

Обвиняемый в мошенничестве экс-начальник банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей.

По мнению Генпрокуратуры, это состояние экс-начальник второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности нажил за время службы в ФСБ. Официальный его доход, а также заработок его близких за это время составил гораздо более скромную сумму, передает РИА «Новости».

«Мы признаем иск частично. Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: (далее идет перечисление)», – заявил адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы.

В какую сумму оцениваются активы, перечисленные защитой, пока неясно. В прокурорском иске значатся 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Кроме того, Генпрокуратура попросила суд взыскать в пользу государства более 40 элитных наручных часов, не менее 15 сумок, а также украшения – запонки, колье, браслеты и подвески. Общую стоимость этих предметов роскоши прокурор назвал «значительной».

Среди ответчиков – отец Черкалина Владимир, который 38 лет прослужил полковником в КГБ и ФСБ.

Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов (на момент преступления – 52 млн рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Эту историю СМИ нарекли «делом трех полковников».

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