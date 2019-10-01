Стали известны подробности дела полковника ФСБ Черкалина

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Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
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«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Главным врагом России и Китая являются не США

70 лет назад начались новые отношения России и Китая Фото: Виктор Иванов "Крепим дружбу во имя мира и счастья!!
Китайская Народная Республика отмечает свое 70-летие. Китай уже вошел в число лидеров мировой экономики. И хотя его геополитический вес пока что уступает американскому, нет сомнений в том, что это ненадолго. Беспрецедентный уровень современных российско-китайских отношений не является пределом в их развитии. Но и в России, и в мире часто задают вопрос о том, насколько они стратегически надежны. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...

Главные инновации создаются в авторитарных структурах

Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...
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Планете нужны новые полицейские

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кажется, у современного мира нет иных вариантов сохраниться, кроме создания устойчивого треугольника Москва – Пекин – Вашингтон. Кто сможет сегодня в мире воспротивиться согласованному решению Путина, Си и Трампа? Подробности...
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              Стали известны подробности дела полковника ФСБ Черкалина

              1 октября 2019, 08:18

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Экс-начальник банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин, по версии следствия, получал взятки рядом со зданием ФСБ в Москве, сообщили СМИ.

              Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы следствия, деньги полковник ФСБ Черкалин каждый месяц получал от банка «Транспортный», платившего ему 50 тыс. долларов «за общее покровительство». По данным газеты, всего Черкалин получил 750 тыс. долларов.

              Как утверждает издание, когда банку потребовались услуги Черкалина, тот потребовал премию за содействие в решении вопроса и получил еще 100 тыс. долларов за «спасение» 778 млн рублей для банка.

              В посредничестве между Черкалиным и бывшим владельцем банка «Транспортный» Александром Мазановым обвиняются бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

              Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что главное военное следственное управление СК проводит расследование уголовного дела о мошенничестве, в качестве одного из обвиняемых в нем значится полковник ФСБ Михаил Горбатов, ранее руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента.

              Горбатов предложил следствию компромат на других сотрудников ФСБ в обмен на смягчение приговора. Показания Горбатова помогли следствию обнаружить организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

              Среди подозреваемых в этом деле оказались бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого при обыске нашли деньги и ценности на 11 млрд рублей. Их всех обвиняют в мошенническом хищении у московского девелопера акций на 450 млн рублей, а Черкалина еще и во взяточничестве.

              Напомним, в конце июля Военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего начальника департамента администрации президента России, полковника ФСБ Михаила Горбатова и отправил его в колонию на четыре с половиной года.


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