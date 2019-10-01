Стали известны подробности дела полковника ФСБ Черкалина

Экс-начальник банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин, по версии следствия, получал взятки рядом со зданием ФСБ в Москве, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы следствия, деньги полковник ФСБ Черкалин каждый месяц получал от банка «Транспортный», платившего ему 50 тыс. долларов «за общее покровительство». По данным газеты, всего Черкалин получил 750 тыс. долларов.

Как утверждает издание, когда банку потребовались услуги Черкалина, тот потребовал премию за содействие в решении вопроса и получил еще 100 тыс. долларов за «спасение» 778 млн рублей для банка.

В посредничестве между Черкалиным и бывшим владельцем банка «Транспортный» Александром Мазановым обвиняются бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что главное военное следственное управление СК проводит расследование уголовного дела о мошенничестве, в качестве одного из обвиняемых в нем значится полковник ФСБ Михаил Горбатов, ранее руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента.

Горбатов предложил следствию компромат на других сотрудников ФСБ в обмен на смягчение приговора. Показания Горбатова помогли следствию обнаружить организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

Среди подозреваемых в этом деле оказались бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого при обыске нашли деньги и ценности на 11 млрд рублей. Их всех обвиняют в мошенническом хищении у московского девелопера акций на 450 млн рублей, а Черкалина еще и во взяточничестве.

Напомним, в конце июля Военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего начальника департамента администрации президента России, полковника ФСБ Михаила Горбатова и отправил его в колонию на четыре с половиной года.