Япония потребовала расследовать инцидент с уронившим бомбу самолетом ВВС США

Власти японской префектуры Аомори требуют тщательного расследования инцидента с боевым самолетом ВВС США F-16, уронившим учебную бомбу на земельный участок местного жителя, заявил губернатор префектуры Синго Мимура.

По словам губернатора, управляемая учебная бомба упала в рядом со школой в деревне Роккасе. Там же располагается объект по переработке использованного ядерного топлива с японских АЭС, передает ТАСС. В связи с этим губернатор потребовал не возобновлять учения самолетов с авиабазы Мисава до полного устранения причин, приведших к инциденту.

Ранее полеты были приостановлены по решению американского военного командования, которое признало, что F-16 с базы Мисава в ходе тренировочного полета выронил учебную бомбу вне установленной зоны проведения учений.

Напомним, в четверг американский F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава, в префектуре Аомори.

В апреле японский истребитель пятого поколения F-35A исчез с радаров над Тихим океаном недалеко от японского города Мисава. Позднее министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель упал в Тихий океан, в районе предполагаемого места падения были найдены обломки самолета. Пилота обнаружить не удалось.