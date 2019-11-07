Самолет ВВС США уронил на Японию учебный снаряд

Американский истребитель F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава, в префектуре Аомори.

О падении снаряда сообщило военное командование США в Японии. Там отметили, что японское правительство было проинформировано о данном инциденте, однако его причина пока расследуется. Информации об ущербе или пострадавших не поступало, передает РИА «Новости».

«Инцидент подчеркивает важность учений, приближенных к реальным условиям, для обеспечения безопасности операций», – заявило командование США.

По данным телеканала NHK, у истребителя F-16 произошел сброс учебной ракеты за пределами зоны учений базы Мисава, но угрозы взрыва не было, позже упавший снаряд был обнаружен.

В конце октября власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. Причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.

Так, в августе 2019 года военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава.

А в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуры Канагава.

В декабре 2017 года в результате падения иллюминатора CH-53 в Окинаве получил травму ребенок.