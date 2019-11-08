Симоньян возмутило запугивание соискателей работы в Sputnik спецслужбами Эстонии

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про запугивание соискателей работы в Sputnik спецслужбами Эстонии.

По словам Симоньян, «Эстония использует все возможные рычаги, начиная от закрытия счетов в банке и заканчивая просто запугиванием спецслужб, чтобы не дать нам и нашему Sputnik там работать», передает РИА «Новости».

«Наверное, нигде мы не сталкиваемся, нигде, в том числе в арабских странах, в разных других странах мы не сталкиваемся с такой работой тоталитарной машины, как в Эстонии. Когда даже людей, которые пришли к нам на собеседование, соискателей работы, которых мы еще даже не взяли на работу и, может быть, не взяли бы никогда, их вызывают спецслужбы, допрашивают, о чем вы говорили, кто с вами говорил», – рассказала Симоньян в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT обратила внимание, что это происходит в Эстонии уже много лет и повсеместно. «Вот вам немножко про вашу Европу и про вашу хваленую европейскую демократию», – добавила Симоньян.

Напомним, во вторник в МИД России обратили внимание на недружественные демарши Эстонии.