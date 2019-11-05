МИД заявил о недружественных демаршах Эстонии в отношении России

У Москвы вызывает крайнее недоумение решение Таллина без объяснения причин отказать судну «Академик Примаков» в заходе в территориальные воды Эстонии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что «данное решение вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялось соответствующие разрешения. На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин».

Захарова указала, что это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. Так, в начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем главы правительства на борту, а в апреле запрещен заход в территориальные воды Эстонии российскому учебному судну «Седов».

«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», – заключила официальный представитель МИД, передает РИА «Новости».

В сентябре Захарова оценила домыслы Эстонии о «советской оккупации».