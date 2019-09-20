Захарова оценила домыслы Эстонии о «советской оккупации»

Москва не приемлет понятия «советской оккупации» и считает «юридически ничтожными» претензии прибалтийских стран в адрес России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, заявления глава МИД Урмаса Рейнсалу о том, что Эстония имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от «советской оккупации», носят сезонный характер. Захарова добавила, что Москва рассматривает такие высказывания как личную инициативу отдельных политиков, передает РИА «Новости».

Она напомнила «аналогичный заход» Рейнсалу в прошлом году, когда он подписал заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».

«Кстати, в Литве этот демарш не поддержали. В самой Эстонии просто-напросто дезавуировали. Глава правительства тогда отметил, что «его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российская позиция остается неизменной: Москва не приемлем само понятие «советской оккупации». По мнению Захаровой, в подобном ключе Эстония пытается интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения.

«Следовательно, мы отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии», – добавила представитель МИД.

Ранее глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, что МИД Эстонии в ближайшее время вызовет российского посла Александра Петрова в связи с его высказываниями в интервью о Великой Отечественной войне.

1 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад, после того, как территорию республики в 1994 году покинули «оккупационные войска».