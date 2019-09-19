МИД Эстонии собрался вызвать российского посла из-за интервью о войне

В ближайшее время в МИД Эстонии вызовут российского посла Александра Петрова в связи с его высказываниями в интервью о Великой Отечественной войне, заявил глава внешнеполитического ведомства балтийской республики Урмас Рейнсалу.

«Там он подчеркнул, что жители Эстонии чтут «подвиг» освободивших Эстонию советских солдат и ссылается на те обстоятельства, которые, безусловно, не являются истиной», – передает слова Рейнсалу ТАСС.

Он выразил мнение, что Эстонию оккупировали, и отношение эстонцев «к двум оккупациям негативно».

Рейнсалу добавил, что в ближайшее время МИД Эстонии намерен вызвать российского посла, чтобы представить ему позицию Таллина по этим вопросам.

1 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад, после того, как территорию республики в 1994 году покинули «оккупационные войска».