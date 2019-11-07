Урожай зеленого чайного листа в России сократился на 40%

В России в 2019 году собрали 300 тонн зеленого чайного листа, что на 40% меньше, чем в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

«В 2019 году собрано около 300 тонн зеленого чайного листа, в 2018 году урожай составил 503 тонны. Данная проблема связана с неблагоприятными погодными условиями весной текущего года (обильный снегопад в марте, низкие суточные температуры в апреле и первой декаде мая, длительное отсутствие осадков и резкое повышение температуры воздуха в середине мая)», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Сбор чая завершился в России в конце октября. По данным ведомства для развития чайной отрасли с 2016 года в регионе было восстановлено 217 га чайных плантаций, в том числе 20 га в 2019 году. Кубанским чаеводам за последние три года выделено порядка 30 млн рублей субсидий, благодаря которым компенсируются 80% затрат на реконструкцию и 50% затрат на оборудование для орошения.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что урожай 2019 году будет лучше прошлогоднего, особенно по зерновым и зернобобовым.