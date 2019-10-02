Медведев: Урожай 2019 года будет лучше прошлогоднего

Данные о сборе урожая в 2019 году демонстрируют, что задачи по обеспечению продовольственной безопасности в России будут выполнены, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Ясно, что урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний, особенно по зерновым и зернобобовым. По данным на начало недели было намолочено почти 110 млн тонн зерна», – отметил Медведев, передает ТАСС.

Он также отметил прирост по масличным культурам, что «позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия на экспорт и продвинуться в реализации целей, которые определены федеральным проектом по экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса».

«Ход кампании показывает, что задачи обеспечения продовольственной безопасности будут исполнены», – подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области сложилась «критическая ситуация» из-за невозможности реализовать рекордный урожай пшеницы.