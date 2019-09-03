Рекордный урожай калининградской пшеницы поставил аграриев в тяжелое положение

В Калининградской области сложилась «критическая ситуация» из-за невозможности реализовать рекордный урожай пшеницы. Об этом сообщили в региональном объединении участников зернового рынка «Калининградский зерновой клуб» (в него входит около 60 компаний-производителей).

Проблема заключается в том, что закупающий каждый год пшеницу у местных аграриев трейдер ГК «Содружество», который отправляет зерно на экспорт, в этом году не принимает зерно от местных аграриев, сообщила РБК председатель Калининградского зернового клуба Елена Зайцева.

В 2019 году в Калининградской области был собран рекордный урожай зерна, на 26 августа в области собрано 430 тыс. т зерна, что уже превысило объем внутреннего потребления почти на 150 тыс. т. При том, что предстоит убрать еще 50% яровой пшеницы, общий объем урожая может составить 630 тыс. т.

Склады хозяйств не рассчитаны на такой объем, поэтому зерно начинает портиться. «Зерно лежит под открытым небом, что приведет к потере его качества, а сельхозпроизводителей - к серьезным финансовым потерям», – сказала Зайцева и уточнила, что решение по ситуации должно быт принято немедленно.

Как сообщил источник, близкий к «Содружеству», компании пришлось ужесточить требования к закупаемому у производителей зерну, после того как в начале 2019 года Россельхознадзор не выдал копании фитосанитарные сертификаты в Нигерию из-за содержания в сырье грибка фузариоза.

В 2018 году Индонезия и Вьетнам обнаружили в пшенице, которую поставили из России, грибок и сорняк.