В Минстрое заявили о риске появления «обманутых капремонтчиков»

В Минстрое опасаются появления в России «обманутых капремонтчиков», заявил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Егоров заявил, что в данный момент «очень остро стоит вопрос стоимости капремонта, может быть, нам надо вообще пересмотреть парадигму, что такое «экономически обоснованная стоимость капитального ремонта», передает РИА «Новости».

«Она, наверное, может быть бесконечной, и надо понимать, где та грань и тот необходимый перечень работ, который надо сделать. Возможно, надо уходить от долгосрочного планирования», – добавил он.

Замминистра указал также, что в министерстве считают – лучше что-то поменять, чтобы потом в стране не появились «обманутые капремонтчики».

«Так мы шутим в министерстве, самое главное чтобы эта шутка не стала явью. Это шутка, да. Но мы же видим как есть большой разрыв программы и финустойчивости», – сказал Егоров.

Отметим, что ранее Счетная палата России провела анализ региональных программ по капитальному ремонту жилья в 2018-2019 годах и пришла к выводу, что они не справляются со своими задачами.