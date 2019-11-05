Счетная палата выявила недостатки программ по капремонту жилья

Счетная палата (СП) России провела анализ региональных программ по капитальному ремонту жилья в 2018-2019 годах и пришла к выводу, что они не справляются со своими задачами.

Так, согласно отчету объем жилого фонда, который имеет износ выше 66%, за последние годы только увеличился. Если в 2014 году насчитывалось порядка 89 тыс. многоквартирных домов с износом более 70%, то в 2017 году эта цифра превысила 111 тыс. многоквартирных домов, сообщается на сайте ведомства.

«Результаты проведенного Счетной палатой анализа говорят о том, что региональные программы капремонта, реализация которых идет с 2014 года, пока со своими задачами не справляются», – говорится в сообщении.

Во время анализа специалисты Счетной палаты выявили несколько ошибок, одна из основных региональные программы формируются в каждом регионе на усмотрение властей, а не по единому порядку.

По словам аудитора СП Светланы Орловой, также нет системы учета жилищного фонда. Этот пробел позволяет местным властям и управляющим компаниям давать недостоверные данные о состоянии жилфонда.

Кроме того, в программу часто включают аварийное жилье ремонт, которого экономически невыгоден. За два года было выявлено 10 тыс. подобных домов.

В ведомстве также отметили, что до 20% запланированных работ не выполняются из-за их недостаточной организации региональными операторами.

Еще одной проблемой капремонта в стране СП называет слишком маленькие взносы от граждан. В этом году только на 55% были обеспечены деньгами региональные фонды. Как подчеркнула аудитор, региональные власти устанавливают платеж, который в два раза меньше экономически обоснованного.

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