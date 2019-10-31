Счетная палата указала на недостатки господдержки российского кино

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31 октября, четверг  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Как наказывать за оскорбление русского языка и культуры

Преподаватель ВШЭ не критиковал, а оскорблял русский язык – и это большая разницаФото: Любовь Кабалинова/hse.ru
В публичную плоскость вылился очередной акт презрения к одному из аспектов русской жизни. На этот раз оскорблениями в адрес русского языка отметился один из весьма образованных людей страны, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов. Чем именно замечательно его высказывание, почему за это надо наказывать и каким образом? Подробности...
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Израильская дипломатия показала, на что готова ради денег

Дипломаты Израиля ушли на забастовкуФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Сотрудники посольств Израиля объявили по всему миру забастовку. Причина в решении минфина, обязавшего дипломатов отчитываться о растратах и вернуть в казну тысячи долларов. Последствия забастовки отразятся и на российско-израильских отношениях. В частности, она может оказать влияние на возможный обмен российского «хакера» Алексея Буркова на израильскую «контрабандистку наркотиков» Нааму Иссахар.  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Возбуждение ненависти как маркетинговый ход

Сергей Мардан, публицист
Очевидно, что профессор Гусейнов подчеркивает свою отдельность от окружающего его мира. Этот мир продолжает говорить «на Украине», называет Россию «своей страной», а не «этой» и ее же полагает своей родиной, что исторической, что по месту проживания. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол

Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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На референдум выносят массовую эвтаназию души

Дмитрий Юрьев, политолог
Нам предлагают на референдуме проголосовать за эвтаназию. Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий». Подробности...
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Счетная палата указала на недостатки господдержки российского кино

                 31 октября 2019, 09:45
              Фото: «Последний богатырь», Walt Disney Pictures
              Текст: Ольга Никитина

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              В отчете Счетной палаты России говорится о недостатках в системе государственной поддержки отечественного кинематографа.

              В СП заявили, что оценить эффективность господдержки кинематографии сложно из-за отсутствия стратегического документа федерального уровня, устанавливающего цели и направления развития кинематографии на среднесрочный и долгосрочный периоды, передает РИА «Новости».

              По данным ведомства, в 2017-2019 годах на поддержку кинематографии из федерального бюджета было направлено 22,784 млрд рублей. По оценке СП, 17,918 млрд рублей (78,6%) расходов направлены на производство фильмов.

              При этом, считают в Счетной палате, механизм отбора заявок на поддержку производства фильмов недостаточно прозрачен. Так, в состав экспертных советов входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению Счетной палаты, это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов.

              Счетная палата призвала Минкультуры разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, а также внести изменения в механизм отбора заявок организаций кинематографии на получение господдержки. Кроме того, предлагается проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие правила предоставления субсидий на поддержку кинематографии.

              Ранее министр культуры Владимир Мединский презентовал работу базы данных о кинематографистах, которые не вернули возвратную часть бюджетных средств, выделенных на съемки фильмов.


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