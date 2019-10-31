Счетная палата указала на недостатки господдержки российского кино

В отчете Счетной палаты России говорится о недостатках в системе государственной поддержки отечественного кинематографа.

В СП заявили, что оценить эффективность господдержки кинематографии сложно из-за отсутствия стратегического документа федерального уровня, устанавливающего цели и направления развития кинематографии на среднесрочный и долгосрочный периоды, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в 2017-2019 годах на поддержку кинематографии из федерального бюджета было направлено 22,784 млрд рублей. По оценке СП, 17,918 млрд рублей (78,6%) расходов направлены на производство фильмов.

При этом, считают в Счетной палате, механизм отбора заявок на поддержку производства фильмов недостаточно прозрачен. Так, в состав экспертных советов входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению Счетной палаты, это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов.

Счетная палата призвала Минкультуры разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, а также внести изменения в механизм отбора заявок организаций кинематографии на получение господдержки. Кроме того, предлагается проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие правила предоставления субсидий на поддержку кинематографии.

Ранее министр культуры Владимир Мединский презентовал работу базы данных о кинематографистах, которые не вернули возвратную часть бюджетных средств, выделенных на съемки фильмов.