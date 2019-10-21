Мединский представил базу данных о «киножуликах»

Министр культуры Владимир Мединский презентовал работу базы данных о кинематографистах, которые не вернули возвратную часть бюджетных средств, выделенных на съемки фильмов.

«На прошлой неделе во время встречи президента во ВГИКе мы анонсировали создание еще двух систем, которые выводят наши отношения с отраслью на новый уровень и выводят на новый рынок качество работы с отечественным кинозрителем и степень открытости информации о государственной поддержке нашей киноиндустрии. Это два дополнительных сервиса, которые начнут работу в рамках ЕАИС (Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах в кинозалах). Назвали их просто: «Кинозритель» и «Государственная поддержка», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что «Государственная поддержка» будет запущена с начала следующей недели, в этом проекте содержится информация об объемах и формах господдержки производства фильмов, которые были распределены с 2015 года по линии Минкультуры и Фонда кино. Также в проекте есть информация об объемах и формах господдержки кино, которое вышло в широкий прокат с 2015 года.

«К 1 января будут внесены практически все фильмы, которые получали поддержку министерства культуры с 2008 года. До 2008 года мы постараемся попозже что-то сделать, к сожалению, самой статистики не хватает», – сказал министр.

По его словам, база создана в интересах налогоплательщиков. Она будет дорабатываться, в базу внесут новые данные в зависимости от запросов экспертного сообщества. В частности, в будущем туда могут внести данные от производителей, снявших фильмы на собственные средства.

Что касается проекта «Кинозритель», то, по словам Мединского, этот проект будет показывать оценки фильмов, уровень ожиданий и объем аудиторий уикендов. Это даст продюсерам и режиссерам понимание, собрали ли они аудиторию, а также что необходимо сделать для более успешного проката в следующий раз.

«Кинозритель» доступен в качестве мобильного приложения.

«Данные в рамках приложения на сайте обновляются по итогам каждого уикенда, но с запуском второго этапа проекта мы будем видеть зрителей в режиме реального времени. А к концу следующего года мы дадим возможность вести прямой диалог со зрителем в приложении... Мы очень надеемся, что подобный способ взаимодействия с кинозрителем позволит сделать наше кино лучше», – добавил заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов.

Российские режиссеры положительно отозвались о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, передает РИА «Новости».

Режиссер Алексей Учитель отметил, что самым популярным приложением у создателей фильмов является на данный момент ЕАИС.

«Когда выходят картины, мы как сумасшедшие каждую секунду нажимаем, проверяем, потому что онлайн получаешь результат, сколько продано билетов и какой у тебя результат. Здесь будет то же самое», – рассказал он.

Учитель считает очень важным делом создание открытой базы данных.

«Во-первых, это дает возможность увидеть какую-то реальность, что происходит в российском кинематографе. Во-вторых, для меня это важно потому, что есть возможность продумать сотрудничество. Есть поддержка государства, есть какие-то компании, то есть мы можем кооперироваться, и я буду знать всю картину того, как живет компания, какие результаты у нее. Мне кажется, это важно. Дело не в сплетнях, понимаете, а когда есть все данные, и ты можешь этим воспользоваться для понимания, мне кажется, это очень правильно», – сказал он.

Режиссер Владимир Хотиненко назвал эту программу очень внятной и лаконичной для анализа кинопроцесса.

«Думаю, она полезна будет всем кинематографистам и даже людям, которые просто интересуются кино. Эти рейтинги успешности – очень хорошая, гибкая, замечательная система», – сообщил Хотиненко.

Ранее Мединский предложил создать «доску позора» для «киножуликов», которые получили деньги от государства на создание фильмов, а после не вернули возвратную часть или не приступили к съемкам.