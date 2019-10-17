Мединский собрался создать «доску позора» для «киножуликов»

Дискредитирующие отрасль «киножулики», которые получили государственные деньги на создание фильмов, а после не вернули возвратную часть или не приступили к съемкам, окажутся на «доске позора», об этом министр культуры Владимир Мединский рассказал президенту Владимиру Путину.

«У нас будет в открытом доступе «доска позора», где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли. Также здесь по фамилиям будут указаны, кто к производству этих фильмов имеет какое отношение. Это все появится с понедельника. Естественно, никто, кто есть в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернет деньги ... Потому что это те киножулики, которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать», – приводит РИА «Новости» слова министра в ходе встречи с выдающимися выпускниками ВГИКа.

Ранее Минкульт и Фонд кино собрались изменить «недостаточно ответственный» подход к государственным средствам.

Отмечается, что система будет действовать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в ней будут содержаться данные об объемах и условиях господдержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года.

Ранее Путин пообещал поручить Минкульту поддержать акцию «Великое кино великой страны».