Путин дал поручения по поддержке российского кино

Президент Владимир Путин пообещал поручить министру культуры Владимиру Мединскому поддержать акцию «Великое кино великой страны».

На встрече с представителями общественности Дальнего Востока к Путину обратился актер Сергей Жигунов, возглавляющий фестиваль «Утро родины» на Сахалине. Он рассказал об акции «Великое кино великой страны», которая доказала, что советские фильмы о Великой Отечественной войне горячо любимы в России. По мнению Жигунова, такая акция должна стать всероссийской и ежегодной.

Путин поблагодарил артиста за проделанную работу и пообещал обсудить его предложение с министром культуры.

«Я с Владимиром Ростиславовичем Мединским обязательно переговорю, это очень хорошее начинание, поговорю буквально в ближайшие пару дней», – сказал глава государства, передает ТАСС.

В начале года Путин поручил наделить Фонд кино функциями по поддержке производства отечественных детских и анимационных фильмов и увеличить ежегодные субсидии на эти цели на 1 млрд рублей.